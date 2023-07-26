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ОВА: на Дніпропетровщині через падіння уламків російської ракети сталася пожежа

За даними місцевої влади, рятувальники вже загасили займання. Фото ілюстративне

На Дніпропетровщині через падіння уламків російської ракети сталася пожежа, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ввечері наші оборонці збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали», – написав він у телеграмі.

Близько 18:00 по всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала понад дві години. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові збили російські ракети на Київщині, Харківщині, а також у Дніпрі.

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