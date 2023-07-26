Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття російських ракет у трьох регіонах

Українські військові збили російські ракети на Київщині, Харківщині, а також у Дніпрі, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Щодо роботи ППО. Працювали як зенітні підрозділи, так і винищувачі. Є вже інформація про збиття крилатих ракет на Київщині і в Дніпрі. Також велася бойова робота в Харківській області – також є інформація про збиття», – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські війська випустили ракети, ймовірно, типу «Кинджал», а також балістичні.

Раніше у Хмельницькій області було чутно вибухи, місцева влада повідомила про роботу ППО. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, російські ракети були спрямовані на Старокостянтинів, який РФ атакувала і раніше.

Близько 18:00 по всій території України оголосили повітряну тривогу. Цьому передувало повідомлення від Повітряних сил ЗСУ про зафіксовані пуски крилатих ракет із 12 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря. О 20:20 почали оголошувати відбої повітряної тривоги.