В Україні оголосили повітряну тривогу після повідомлення про пуски ракет

У більшості областей України близько 18:00 оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує пройти в найближчі укриття.

Близько години тому Повітряні сили Збройних сил України повідомили про зафіксовані пуски крилатих ракет із 12 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря.

«Орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію година-півтори», – йшлося в повідомленні.

Крім того, військові попередили, що не виключені пуски крилатих ракет морського і наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території Росії й окупованих територій.

У Повітряних силах також повідомили про збиття вдень 26 липня на Вінниччині двох крилатих ракет «Калібр».

«Близько 13-ої години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито на Вінниччині», – йдеться в повідомленні.

Удень майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски ракет із Чорного моря і виліт у район пусків – Каспійське море – 12 бомбардувальників Ту-95МС.