Майже по всій Україні оголошена повітряна тривога, Повітряні сили повідомили про пуски ракет (відбій)

У більшості областей України після 13:30 оголошена повітряна тривога.

«Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку», – ідеться в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Небезпека стосується Києва, а також Житомирської, Вінницької, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей. На Луганщині та в Криму повітряна тривога триває безперервно вже багато місяців.

Близько 13:50 тривога була оголошена і в усіх західних областях України – Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій.

Після 14:45 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій тривоги.

Також українські військові попереджають про потенційні пуски російських ракет у вечірні години.

«Група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому «Оленья» Мурманської області РФ. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00. Слідкуйте за повідомленнями», – вказують у Повітряних силах ЗСУ.

Після оголошення повітряної тривоги влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту або щонайменше дотримуватися принципу двох стін.