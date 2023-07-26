Під час сьогоднішніх російських атак ЗСУ знищили 36 крилатих ракет – Повітряні сили

Російські війська завдали два ракетні удари по території України, ЗСУ збили 36 російських крилатих ракет, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



«Близько 17:00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту», – йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляють Повітряні сили, близько 19:00 російські війська підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області.



За результатами бойової роботи протиповітряна оборона України знищила 36 повітряних цілей – 3 крилаті ракети «Калібр» та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555. За уточненою інформацією, під час першої атаки, яка була вдень, було знищено не дві, а три крилаті ракети «Калібр».



Щодо наслідків пусків Х-47 «Кинджал» інформація уточнюється, додають українську військові.

У більшості областей України після 13:30 оголошена повітряна тривога. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття на Вінниччині двох крилатих ракет «Калібр».

Близько 18:00 по всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала понад дві години. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові збили російські ракети на Київщині, Харківщині, а також у Дніпрі.