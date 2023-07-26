Зеленський повідомив про «дуже непогані результати» ЗСУ сьогодні на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «дуже непогані результати» сьогодні в українських воїнів на фронті.



«Слава всім, хто захищає Україну! До речі, сьогодні були дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці», – сказав він у своєму відеозверненні.

Деталі Зеленський пообіцяв згодом.

26 липня у Міноборони заявили, що українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському і Лиманському напрямках, а на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують «успішно вести наступальні дії» на південному фланзі довкола Бахмута.

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Напередодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що відбулось «серйозне просування ЗСУ на Бахмутському напрямку», і повідомив про звільнення Андріївки – це населений пункт південніше Кліщіївки.

За даними Міноборони, українські війська за час наступу на південному фронті звільнили понад 192 квадратних кілометрів території. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додала, що українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя і Бердянська.