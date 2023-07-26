У Міноборони повідомили про дії військових на сході і півдні

Українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському і Лиманському напрямках, повідомила 26 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти і використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно. Наші оборонці на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога», – написала вона у телеграмі.

На Бахмутському напрямку, за її словами, українські війська продовжують «успішно вести наступальні дії» на південному фланзі довкола Бахмута.

«Жорсткі бої» тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка, додала заступниця міністра оборони.

За її словами, війська РФ несуть «значні втрати».

На півдні, як повідомила Маляр, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському й Бердянському напрямках і «поступово просуваються».

«У районі Старомайорського тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботиного Запорізької області. Але безуспішно», – зауважила чиновниця.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові продовжують стримувати російський наступ на п’яти напрямках, і за добу відбулося 26 бойових зіткнень.