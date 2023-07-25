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Політика

Армія РФ тікає з-під Бахмута: коли ЗСУ зможуть звільнити місто?

  • Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий роз’яснив, що можливе витіснення загарбників з селища Андріївка дозволить оточити сам Бахмут. Що відбувається на Бахмутському напрямку?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Як оцінюють на Заході український контрнаступ? Інтерв’ю з посолкою України у США.
  • СБУ оголосила підозру у держзраді народному депутату попередніх скликань та власнику заблокованого телеканалу Євгену Мураєву. А Печерський райсуд продовжує обирати запобіжний захід депутату від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександру Пономарьову – якого теж підозрюють у держзраді. У тому ж суді обирають запобіжний захід і колишньому одеському військкому Євгену Борисову. Докладніше – у «Свобода Live».

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