Армія РФ тікає з-під Бахмута: коли ЗСУ зможуть звільнити місто?

- Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий роз’яснив, що можливе витіснення загарбників з селища Андріївка дозволить оточити сам Бахмут. Що відбувається на Бахмутському напрямку?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Як оцінюють на Заході український контрнаступ? Інтерв’ю з посолкою України у США.
- СБУ оголосила підозру у держзраді народному депутату попередніх скликань та власнику заблокованого телеканалу Євгену Мураєву. А Печерський райсуд продовжує обирати запобіжний захід депутату від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександру Пономарьову – якого теж підозрюють у держзраді. У тому ж суді обирають запобіжний захід і колишньому одеському військкому Євгену Борисову. Докладніше – у «Свобода Live».