СБУ повідомила про підозру в держзраді ексдепутату Мураєву

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату від проросійської партії «Наші», забороненої судом, Євгену Мураєву, інформує пресслужба відомства.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії «Наші», екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для «масового поширення кремлівських наративів» в інформаційному просторі України.

«Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах Росії. Насамперед це стосувалося подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО», – додали в СБУ.

Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі. Про місце його перебування в Службі безпеки не кажуть. У листопаді 2022 року, коли СБУ повідомляла про проведення обшуків у Мураєва і його соратників, у спецслужбі заявляли, що він переховується від правосуддя за кордоном.

Мураєв повідомлення СБУ наразі не коментував.

У червні минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії Мураєва «Наші». А в лютому того року РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш», який належить Євгену Мураєву. Колишній народний депутат назвав санкції «злочином».