Після затримання одеського військкома Борисова у ДБР прозвітували про перевірку всіх ТЦК

У Державному бюро розслідувань заявили, що бюро «перевіряло воєнкомів від самого початку повномасштабного вторгнення, коли з’явилися перші дзвіночки». Про це в ефірі Радіо Свобода заявила Тетяна Сапьян, речниця з комунікацій ДБР, відповідаючи на питання, чи проводить ДБР перевірку щодо всіх керівників військкоматів, як того вимагав президент України Володимир Зеленський.

За її словами, ДБР розслідує понад 100 кримінальних проваджень щодо осіб, яких підозрюють у «сірих схемах» з уникнення мобілізації.



«Якщо ми говоримо про військкомати, ДБР має понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань і вісім обвинувальних актів, де підозрюється 18 громадян, які мали певні службові повноваження і зловживали ними. Ці обвинувальні акти уже в суді. Нам би хотілося сказати, що не зафіксовано порушень у військкоматах, але маємо реальну картину», – сказала Сапьян.

Представниця ДБР зазначила, що керівників військкоматів серед цих підозрюваних немає.



«Сіра схема – це отримання липової довідки за допомогою військкоматів і керівного складу центрів комплектування і комісія військово-лікарська до цього стає залучена. Це липові довідки про опікунство та інвалідність. Можна ще за певну суму, як вони думали (порушники – ред.), грошей повирішувати через воєнккомів перетнути кордон», – пояснила вона.

Раніше 24 липня Державне бюро розслідувань повідомило про а затримання колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євгена Борисова. За даними бюро, колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.

22 липня в ДБР заявили, що Євгену Борисову повідомили про підозру, але Державне бюро розслідувань не знало про місце його перебування. Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:

набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч.5 ст.407 КК України);

ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

У розслідуванні «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, оприлюдненому 22 червня, йдеться, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро. Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Президент України Володимир Зеленський після чергового засідання Ставки 21 липня повідомив, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. За його словами, на засіданні заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікується результатів інспекції.