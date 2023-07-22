ДБР повідомило колишньому одеському військкому Борисову про підозру, але не знає, де він

Колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування і соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру, але Державне бюро розслідувань не знає про місце його перебування. Це випливає із повідомлення на сайті відомства, оприлюдненому 22 липня.

Про Борисова у вечірньому відеозверненні говорив і президент України Володимир Зеленський.

«Правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обовʼязково представлять суспільству», – сказав глава держави.

ДБР у своєму повідомленні на цю тему вказало, що «місцезнаходження підозрюваного уточнюється».

Євгена Борисова підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йому інкримінують:

набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч.5 ст.407 КК України);

ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

У розслідуванні «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, оприлюдненому 22 червня, йдеться, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро.

Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.