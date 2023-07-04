«Бойовий офіцер, який знає армію зсередини» – Залужний призначив нового керівника одеського військкомату

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призначив на посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки «одного з найкращих військових командирів»: полковника Олександра Охріменка, який досі був комбригом 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», – зауважив Залужний у повідомленні у фейсбуці.

28 червня стало відомо про те, що начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, який став фігурантом розслідування «Української правди», звільнили з посади.

Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, це відбулося відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України від 23 червня, на якому президент Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному звільнити Борисова.

У розслідуванні «Батальйон Іспанія», оприлюдненому 22 червня, йшлося про те, що Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро.

Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.