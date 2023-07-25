ДБР розслідує понад 100 проваджень щодо військкоматів і низку справ стосовно депутатів – Тетяна Сап’ян

Радник з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян в ефірі Радіо Свобода розповіла деякі подробиці щодо звинувачень затриманого ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євгена Борисова та загалом про так звані «сірі» і «чорні» схеми ухиляння від служби у війську. У передачі «Свобода Live» вона також прокоментувала ситуацію щодо повідомлення підозри народному депутату від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»). Згадала й справи і щодо інших народних депутатів чи вже експарламентарів.

– Пані Сап’ян, у чому саме підозрюють Борисова? Бо є кілька треків по ньому. Окрім збагачення, видача так званих «білих» білетів ухилянтам, виїзд за кордон. За якими статями йому висувають обвинувачення?

– Це три статті Кримінального кодексу. Якщо мені не зраджує пам'ять, то одна зі статей 368-5 Кримінального кодексу. Це те, що він перевищує його законні доходи. Грубо кажучи, це не те, що неправомірна вигода, а незаконне збагачення. Одна зі статей – це 407. Це нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем. І ще одна стаття – частина 4, стаття 409. Це ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану.

Там досить велика сума, 188 мільйонів. Потрібно дізнатися, звідки у мами, дружини і тещі воєнкома, якщо не помиляюся, такі мільйонні в європейській валюті статки з’явилися

Я розумію, що всі хочуть отримати відповіді, що за цими статтями, яку доказову базу вдалося назбирати ДБР. Якщо ми говоримо з вами про ці три статті, за якими він обвинувачується і вже йому оголошена підозра, а запобіжний захід проситимуть в суді обрати найсуворіший – це утримання під вартою без права внесення застави, то це означає, що слідство врахувало і журналістські розслідування, перевірило матеріали, які напрацювала НАЗК щодо незаконного збагачення. Ви знаєте, там досить велика сума, 188 мільйонів. І назбирало також та перевірило слідчо-оперативним шляхом свої матеріали. І це все вилилося в підозру, в його затримання. Відповідно наступний етап – це обрання запобіжного заходу.

Потрібно ж дізнатися, звідки у мами, дружини і тещі воєнкома, якщо я не помиляюся, такі мільйонні в європейській валюті статки з’явилися, що вони так масово почали купувати дуже дороге майно.

– Не сумніваємося, що українцям це цікаво. А ще цікаво, як затримували? Ви говорите про конспірацію. Чи намагався він тікати? Тому що останні два дні ніби переховувався. Але чомусь вирішив повернутися до Києва. Чи є версія у слідства, чому?

– Я точно вам не зможу сказати, як відстежували його, зокрема якими методами оперативними користувалися. Я думаю, що цю інформацію і не потрібно оприлюднювати. Але факт залишається фактом.

ДБР 22 липня надавало офіційну інформацію, що одеському воєнкому оголошується підозра за трьома статтями у кримінальному провадженні і лише 24 липня його вдалося затримати

Ми з вами розуміємо, що живемо у світі, який має таку світову павутину і має мобільні гаджети. Будь-яка інформація, наскільки вона таємною не була б, але все одно є ризик, що вона просочиться. Тому, якщо ми з вами проаналізуємо хронологію подій, ДБР 22 липня надавало офіційну інформацію, що одеському воєнкому оголошується підозра за трьома статтями у кримінальному провадженні і лише 24 липня його вдалося затримати.

Тобто я не виключаю, що, можливо, десь просочилася несанкціоновано інформація, що відомство готує ось таку невеличку, але спецоперацію по його затриманню з обранням суворого запобіжного заходу. І він намагався зманіпулювати, скажімо так, уникнути, не дати можливості правоохоронцям його спіймати. Але не так сталося, як гадалося. Ви бачите на відео, що так, його було затримано, очно йому не вдалося переховуватися, його не врятували ні зміна телефонів, ні пересування з місця на місце.

Ви знаєте, що мені зараз на думку впала історія, яку ми також повідомляли минулого тижня, коли наші колеги у Полтаві спіймали колаборанта, який 10 місяців переховувався від правоохоронців на Харківщині після деокупації. Він для того, щоб його не спіймали, так як він співпрацював з ворогом, щоразу міняв села – з одного села перебігав в інше. Я думаю, що тут теж можна провести такі паралелі. Я думаю, щоб воєнком, аби його не затримали, намагався якось заплутати сліди перед правоохоронними органами. Але ми з вами бачимо результат – його привели до дверей ДБР.

– Власне, про заплутування слідів. Я бачила повідомлення, що його затримали біля будівлі ДБР просто. Чи дійсно це так? Може, він і йшов до вас, знаючи, що йому готують висувати підозру. Як думаєте?

– Я точно знаю, що він зайшов (і це є відеодокази) в приміщення ДБР, яке висунуло йому підозру разом з Офісом генпрокурора. Але ми з вами розуміємо також, що навряд чи нам зізнаються слідчі, де саме його спіймали. А те відео і фото, яке ми з вами бачимо, то це вже колеги фото і відеофіксацію зробили дійсно перед тим, як «запросити» звичайно ж воєнкома до приміщення ДБР.

– А чому знадобилося два місяці? Ще наприкінці травня стало відомо, що його статки однозначно перевищують його офіційні надходження, його зарплату. Чому так сталося, що знадобилося два місяці до того, як ДБР прийшло по Борисова?

– Тут відразу фіксуємо з вами, що вийшло журналістське розслідування. Цим зацікавилося ДБР, за що журналістам, вам і вашим колегам, величезне спасибі, що допомагаєте в роботі правоохоронних органів. Було відкрито провадження за фактом.

Квартира – 4 мільйони євро. Це непідйомна сума для звичайних українців. А це воєнком! Людина, яка відповідає за мобілізацію чоловіків і жінок в умовах воєнного стану

Але цього не достатньо. Ви розумієте, що слідство повинне мати доказову базу. Тому що, якщо немає доказів, що так, наприклад, ця квартира дійсно належить родичам воєнкома, і вони не мають офіційно таких статків – 4 мільйони євро! Уявимо собі так. 4 мільйони євро – це просто непомірна, непідйомна сума для звичайних українців. А це воєнком! Тобто людина, яка відповідає в регіоні за мобілізацію чоловіків і жінок в умовах воєнного стану, можуть його родичі дозволити собі купити ось таку віллу в Іспанії за 4 мільйони, там дорогі автівки і комерційна нерухомість дружини. Тобто живуть, як то кажуть, не по кишені.

Але це все потрібно було перевірити для того, щоб направити в іноземні держави запити, для того, щоб зібрати інформацію свідків, я так розумію, і в банківські установи в тому числі звернутися. На все це потрібні дозволи суддів. Тому що ми все робимо на законних підставах. І на це все потрібен був час. І тільки тоді, коли вже було підтверджено по цих статтях, що він скоїв злочини, відповідно тоді вже відомство сказало: ось підозра і ось обираємо запобіжний захід.

У випадку воєнкома за цими статтями, якщо сукупно обрати, ми з вами можемо говорити, що можна до 10 років позбутися волі

Ще один дуже важливий момент. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що у таких кримінальних провадженнях, як і у кримінальному провадженні, яке, наприклад, стосується ДТП із суддею – наприкінці травня на блокпосту в Києві нацгвардієць загинув... Пам’ятаєте? Суспільство має розуміти, а ті, хто має повноваження, у них це має бути на підсвідомості, що відповідальність буде невідворотна. Саму міру відповідальності, за Кримінальним кодексом, буде обирати суд. Наприклад, у випадку воєнкома за цими статтями, якщо сукупно обрати, ми з вами можемо говорити, що можна до 10 років позбутися волі.

Але також ми з вами розуміємо, що це провадження в тому числі про те, що в країні немає обраних і немає тих, кому вдається уникати покарання, чи, наприклад, ось цього засудять, тому що він нижчу посаду обіймає, а цей же ж має мільйонні статки – його справу будуть затягувати. Сподіваюся, що ці кримінальні провадження – слідство зможе довести провину підозрюваних осіб, а винні будуть покарані.

Це злочин, скоєний в умовах воєнного стану. Коли країна звертається до громадян, просить донатити на ЗСУ і допомагати захищати землю і звільняти її від ворога

Тому що це трішечки більше, ніж про звичайний злочин, це злочин, який скоєний в умовах воєнного стану. Тоді, коли країна звертається до своїх громадян, просить донатити на ЗСУ і допомагати нашим військовим захищати землю і звільняти її від ворога. І такий контраст, коли ми бачимо статки воєнкома... До речі, це інвестиції не в Україну.

– Я, до речі, згадувала про це суспільне обурення. І він після того, як стало відомо, про ці його статки, й досі обіймав посаду. І тоді було доручення президента Зеленського головнокомандувачу Залужному звільнити Борисова і перевірити інших воєнкомів. ДБР перевіряє зараз інших воєнкомів? Можливо, ще десь відбуваються якісь обшуки?

– Ми перевіряли воєнкомів з початку повномасштабного вторгнення, коли з’явилися перші дзвіночки.

«Сіра» схема – це отримання «липової» довідки з допомогою військкоматів. І комісія військово-лікарська також до цього залучена

Якщо узагальнити, я можу сказати, що є «сірі» схеми уникнення мобілізації. Завжди були ті, хто хотів служити, захищати країну, завжди були і ті, хто хоче уникнути мобілізації. І вони шукають такі нелегальні шляхи, як це зробити.

«Сіра» схема – це отримання «липової» довідки з допомогою військкоматів і керівного складу цих центрів комплектування. І комісія військово-лікарська також до цього залучена. Це «липові» довідки про уникнення від мобілізації, про опікунство, про інвалідність.

Є і «чорні» схеми – це які пов’язані безпосередньо з перетином кордону

І, звичайно, за певну суму грошей, думали, що можуть ще повирішувати через воєнкоми – можливість перетнути кордон. Тому що ми розуміємо, що будь-яка довідка про непридатність все одно має обмежений термін дії. Це може бути відстрочка на 6 місяців. Але все одно рано чи пізно (війна не закінчується) тебе можуть мобілізувати.

А є і «чорні» схеми – це які пов’язані безпосередньо з перетином кордону, про які ви також, ваші колеги постійно розповідаєте. «Чорна» схема – це коли тебе проводять невідомими стежками через ліс колишні лісники, які зараз не мають посади, але просять: даєш 4-5 тисяч доларів і ми тебе проведемо. Які через річку можуть переправити військовозобов’язаних чоловіків. Або, наприклад, запропонувати за 5 тисяч доларів прокататися на задньому сидінні у фурі, тобто це ті автівки, які курсують між європейськими країнами і Україною, доставляючи ті чи інші товари. Це «чорна» схема, як уникають від мобілізації.

Про військкомати: ДБР зараз має понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань

Загалом, якщо ми з вами говоримо про військкомати, то саме ДБР зараз має понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань. Але обвинувальних актів 8, зазвичай це одна-дві людини обвинувачується, які працювали, можемо з вами так сказати, у зв’язці. Тобто 8 обвинувальних актів, де підозрюється 18 громадян, які мали певні службові повноваження і зловживали ними. Ці обвинувальні акті вже в суді. Є понад два десяткиів підозр. І розслідування тривають.

Боремося, щоб були вироки і щоб іншим не кортіло заробляти в умовах війни на комусь гроші за «липові» довідки

Нам дуже не хотілося б сказати, що немає порушень, не зафіксовано порушень у військкоматах. Але, на жаль, маємо реальну картину і боремося з тим, щоб цього не траплялося, щоб були вироки і щоб іншим просто не кортіло заробляти в умовах війни на комусь гроші за «липові» довідки.

– Серед цих 100 кримінальних проваджень є ще головні воєнкоми регіонів?

– Прямо ще скажу, що керівники – ні. Але можу сказати, що, наприклад, коли ми з вами говоримо про Вінницький центр комплектування, то там було повідомлено підозри усім учасникам схеми видачі підроблених документів для ухилення від військової служби. Зазвичай у цій схемі беруть участь від 2 до 6 людей, я так припускаю.

– Я хочу ще у вас запитати про затримання чинного народного депутата, якому закидають держзраду. Вже офіційно відомо, що це Олександр Пономарьов із забороненої ОПЗЖ. Він від початку повномасштабного вторгнення поїхав до окупованого Бердянська. Коли повернувся і чому повернувся та дозволив себе затримати? Яка версія слідства?

– Наразі можу лише сказати, що на початку січня, наскільки мені відомо, журналісти зафіксували, що він знову повернувся у залу засідань Верховної Ради. А ми відповідно можемо припускати, що у січні якось йому вдалося «вирватися» з окупації.

Пономарьов підозрюється у співпраці з ворогом і на ворога

Він обвинувачується у державній зраді. А це означає, що підозрюється у співпраці з ворогом і на ворога через свої підприємства, через свої сфери впливу медійні в тому числі. І тут людина повертається і приходить до зали засідань Верховної Ради.

Наскільки мені відомо, працівники бюро спостерігали за цим народним депутатом більше ніж рік – з квітня минулого року.

В ДБР є низка проваджень, де фігурують народні обранці. Навіть якщо вони залишилися ексгромадянами і екснародними обранцями на кшталт Медведчука та Іллі Киви

Ви знаєте, в ДБР є низка кримінальних проваджень, де фігурують народні обранці. Навіть якщо вони залишилися вже ексгромадянами і екснародними обранцями на кшталт Медведчука та Іллі Киви, але все одно ці розслідування про державну зраду тривають. І коли, зокрема, назбиралася критична маса матеріалів, коли можна оголошувати про підозру, а він перебуває, відповідно, як ви бачите, він перебував у Києві, тому відповідно прокуратура звертається до суду, а народним депутатам підписує безпосередньо сам генпрокурор підозру, вручення її. Будуть просити також слідство обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Але ми з вами прекрасно розуміємо, що він – досвідчений політик. Можливо, у нього не досить гучне прізвище, але він досить досвідчений політик. І зараз з ним працюють його адвокати. І 24 липня не вдалося обрати запобіжний захід, тому що його сторона захисту попросила час на ознайомлення з матеріалами. Тому «запобіжку» будуть продовжувати обирати вже 25 липня.

(Відеоінтерв’ю з радником з комунікації ДБР Тетяною Сап’ян дивіться із 36 хвилини 46 секунди)