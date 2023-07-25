Нардеп Пономарьов заробив сотню мільйонів на держтендерах, торгуючи продукцією російського походження – «Схеми»

За півтора року повномасштабної війни компанії з орбіти народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова, якому 24 липня повідомили про підозру у держзраді, продали державним стратегічним підприємством України продукції на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Серед них – «Укрзалізниця», «Енергоатом», бронетанкові заводи. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода), в якому журналісти розповіли про обставини перебування нардепа в окупованому Бердянську, його контакти з працівником ФСБ, а також те, як і на кого працював бізнес Пономарьова в окупації.

Починаючи з кінця лютого 2022 року, пов’язані з нардепом фірми «НВП Агрінол» та «Міроіл» продали олив та мастильних матеріалів «Укрзалізниці» на понад 120 мільйонів гривень. Також він збував продукцію «Енергоатому», Харківському бронетанковому заводу, Миколаївському бронетанковому заводу, військовій частині на Сумщині. Про це свідчать дані фінансово-господарської діяльності компаній, які є у розпорядженні редакції.

Головні активи Олександра Пономарьова – виробники моторних олив під брендами «Азмол» та «Агрінол» розташовані у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, тому продукція для українського ринку виробляється у Грузії. При цьому, як встановили «Схеми», сировина туди завозиться із Росії.

Як свідчать дані торговельних операцій бази Import Genius та вашингтонського центру оборонних досліджень C4ADS, поставки із Росії йшли щонайменше всю весну та все літо 2022 року.

Грузинський завод Пономарьова «Агринол Кавказ» (перейменований на UG Lubricants Ltd) у 2022 році придбав сировину у державних російських компаній – «Славнєфть» та «Роснєфть» – на загальну суму майже 2 мільйони доларів (близько 72 млн грн).

Потім цю продукцію фірми Пономарьова збували на державних тендерах в Україні, підкреслюють у розслідуванні журналісти.

Олександр Пономарьов у коментарі журналістам «Схем» підтвердив, що його завод в Грузії купував сировину з РФ, але запевняє, що після 24 лютого 2022 року припинив.

«Там єдине – наклався момент, коли куплений до 24 лютого невеликий обсяг продукції після 24-го доходив за інерцією. Але наступних покупок більше не було», – стверджує Пономарьов.

У розслідуванні «Схеми» також в деталях розповіли про піврічне перебування народного депутата в окупованому Бердянську. Про те, як він контактував із представниками ФСБ та окупаційної влади, допомагаючи проводити ремонтні роботи в місті та перезапустив виробництво моторних олив на власних підприємствах, завозячи сировину із РФ та збуваючи готову продукцію країні-агресору. Журналісти наводять пряму мову самого Пономарьова про обставини його перебування в Бердянську, який стверджує, що перебував у полоні та піддавався тортурам, та співставляють з іншими свідченнями та документами, які вдалось отримати журналістам, серед яких є дані про пересування депутата, біллінги його телефону та листування його соратників, перехоплені телефонні розмови російських окупантів й місцевих колаборантів.

У день публікації журналістського розслідування, 24 липня, правоохоронці з ДБР та СБУ повідомили Олександру Пономарьову про підозру у державній зраді за результатами офіційного розслідування, що тривало з квітня 2022-го.

За два місяці до повномасштабного вторгнення армії РФ «Схеми» також з’ясували, що Пономарьов, окрім українського, має громадянство Росії. Документи на його отримання були подані у 2003 році, у 2007-му виданий новий паспорт по досягненню 45-річчя. Він досі є дійсним. Нині депутат заперечує, що має паспорт РФ.

Джерела журналістів в правоохоронних органах повідомили, що СБУ підтвердила факт наявності у нього російського громадянства та передала цю інформацію в Державну міграційну службу. Позбавити мандату депутата-власника російського паспорта можна через вирок або припинення громадянства України – а таке рішення може винести лише президент своїм указом, йдеться у розслідуванні.