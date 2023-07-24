Народному депутату Пономарьову повідомили про підозру в держзраді

Народному депутату від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» 24 липня повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»). Правоохоронці зі Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань повідомляють, що викрили його «на співпраці з РФ». За даними «Схем» (Радіо Свобода), йдеться про депутата Олександра Пономарьова, в якого раніше журналісти знайшли російське громадянство.

«Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам», – йдеться у повідомленні правоохоронних відомств.

А саме – «за наявною інформацією, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд», додають правоохоронці.

Підозру погодив генеральний прокурор Андрій Костін.

Сьогодні «Схеми» опублікують розслідування про обставини перебування народного депутата Пономарьова в Бердянську, що базується на свідченнях і документах, які вдалося отримати журналістам, серед них – дані про пересування депутата, білінги його телефону і листування його соратників, перехоплені телефонні розмови російських окупантів й місцевих колаборантів. А також документи про те, як і на кого працював його бізнес в Бердянську та Росії.

Раніше «Схеми» повідомляли про те, що Пономарьов має російський паспорт. Сам він спочатку визнавав його наявність, а згодом заперечив.