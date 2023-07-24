ДБР повідомило про затримання колишнього одеського військкома

Державне бюро розслідувань повідомило, що спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора затримало колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євгена Борисова.

«У суботу йому оголосили про підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень і в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо. Два дні тривали активні пошуки і зрештою в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено і затримано у Києві», – йдеться в повідомленні.

У ДБР заявили, що через спробу Борисова переховуватися від слідства проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

22 липня в ДБР заявили, що колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування і соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру, але Державне бюро розслідувань не знало про місце його перебування.

Євгена Борисова підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йому інкримінують:

набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч.5 ст.407 КК України);

ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

У розслідуванні «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, оприлюдненому 22 червня, йдеться, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро.

Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.