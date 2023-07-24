ЗСУ перейшли до тактики «відкусити і втримати» – експерти про контрнаступ

Українські збройні сили адаптували свою тактику протягом кількох останніх тижнів контрнаступу – тепер замість прагнення швидко прорвати оборону російських сил вони перейшли до тактики «відкусити й утримати». Таку думку висловив дослідник Центру стратегічних та міжнародних досліджень США, генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у матеріалі для видання ABC, на що звертає увагу «Голос Америки». На його думку, подібна свідома тактика ЗСУ має намір зберегти бойові потужності українських сил.

«Ця ідея, розроблена ще під час Першої світової війни, полягає в тому, щоб сили захоплювали й утримували невеликі частини ворожої території, а потім знову рухатись вперед при підтримці артилерійських обстрілів. Для цього потрібна велика кількість артилерії», – вважає генерал-майор у відставці Мік Раян.

Він наголошує, що перші українські атаки в червні 2023 року не досягли очікуваного тактичного прориву. Він також проводить паралелі із Першою світовою війною, згадуючи мінні поля, окопи, опорні пункти та протитанкові рови на сотні кілометрів.

Український контрнаступ йде добре, але повільно, на думку аналітика з питань оборони та безпеки професора Майкла Кларка. Він зазначає, що українські сили ведуть наступ по трьох напрямках – Бахмут, південь від Оріхова та Херсонський напрямок. «Так видається, що росіяни готують великий наступ у напрямку Куп’янська на півночі», – застерігає Кларк.

За його словами, російські сили збирають чимало військ та техніки на північному напрямку для наступу біля Куп’янська, намагаючись відвернути увагу українців від напрямків, де ЗСУ готувалися до контрнаступу.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) відзначають «тактичні успіхи» ЗСУ і сумніваються у спроможності військ РФ прорватися на Куп’янському напрямку.

«Російські сили прагнуть стягнути українські резерви до Куп’янська і відвести від критичних районів ведення бойових дій, де українські сили ведуть контрнаступальні операції», – зауважують в ISW. – Російські сили навряд чи здійснять тактично значущий поступ чи прорив в оперативному плані між північно-східними районами Харківської та Луганської областей частково через низьку якість російських сил, дислокованих у цьому районі».

Днями Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало протистояння військ України та Росії за острови в дельті Дніпра. Бої на пониззі Дніпра, ймовірно, посилилися від початку липня, вважає розвідка Великої Британії.

«Одночасно з інтенсивними бойовими діями на східному березі навколо маленького українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також б’ються за острови в дельті Дніпра», – йдеться у зведенні, оприлюдненому британським Міністерством оборони.

За спостереженням відомства, обидві сторони застосовують невеликі швидкісні катери, і Збройні сили України успішно використовують тактичні ударні дрони проти російських човнів.

Також Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки звертає увагу на бойові дії на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках. «Україна продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмуту. Тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються. Південніше на Донеччині, особливо в районі Авдіївки, російські війська продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху. На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи ще прорвала основні лінії оборони Росії», – вважають у Міноборони Британії.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час спільного брифінгу для преси з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном минулого тижня заявив, що контрнаступ, який ведуть Збройні сили України, «далекий від провалу», ще «залишається багато боротьби».

Міллі зауважив, що наступ може просуватись повільніше, ніж припускали аналітики, коли розглядали можливі сценарії та вказав на те, що реальність відрізняється від теорії. «Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля, і які справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити й пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях», – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.