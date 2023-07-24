Резніков про контрнаступ України: відстає від графіка, але йде за планом

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ Києва відстає від графіка, але йде за планом. Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

За його словами, «хибною є думка, що кожен контрнаступ має бути швидким».



Резніков перерахував кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося, включно з боєприпасами, артилерійськими снарядами та артилерійськими системами.

«Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Це війна, це не комп’ютерна гра», – сказав міністр оборони. – «Наші генерали, наші командири, вони бачать реальну ситуацію на полі бою. І ще раз повторюю, головна цінність для нас – це життя наших воїнів»



Ситуація на південному фронті в Україні значною мірою сповільнилася через складні замінування, створені російськими військами. За словами Резнікова, українським військовим довелося розчищати вручну стежки через поля.



Міністр сказав, що у російських військ «серйозні зони безпеки з мінами» і «дуже важко прорватися».

За даними Міноборони, українські війська за час наступу на південному фронті звільнили понад 192 квадратних кілометрів території. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додала, що українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя і Бердянська.

Читайте також: Темп контрнаступу України: в Пентагоні нагадали, що територіальні здобутки отримуються «дорогою ціною»

У червні президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».



