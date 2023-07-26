Влада Хмельниччини повідомила про уламки російської ракети у Старокостянтинівській громаді

На Хмельниччині уламки російської ракети, серед іншого, впали у Старокостянтинівській громаді, повідомила місцева влада.

«Внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району. Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто», – повідомляє Хмельницька ОВА.



Постраждалих немає.

Раніше у Хмельницькій області було чутно вибухи, місцева влада повідомила про роботу ППО. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, російські ракети були спрямовані на Старокостянтинів, який РФ атакувала і раніше.

Російські війська 26 липня завдали два ракетні удари по території України, ЗСУ збили 36 російських крилатих ракет. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, близько 19:00 26 липня російські війська підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області. Щодо наслідків пусків Х-47 «Кинджал» інформація уточнюється.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові збили російські ракети на Київщині, Харківщині, а також у Дніпрі.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ є «кілька влучань».