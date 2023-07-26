У Повітряних силах припускають, що не всю інформацію про наслідки пусків РФ «Кинджалів» повідомляють

У Повітряних силах ЗСУ припускають, що не всю інформацію про наслідки сьогоднішніх пусків РФ ракет повідомляють. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Щодо «Кинджалів» інформація буде уточнюватися. Це ракета – швидкісна. Вона спочатку заходила в Київську область, потім пішла на Хмельниччину, потім у ще одну область. Тому, можливо, будемо пізніше мати дані, що саме з тими «Кинджалами». Можливо, навіть не вся інформація буде повідомлятися про наслідки пусків цих аеробалістичних ракет», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат пояснив це тим, що оприлюднені дані читають «не лише українці, а й ворог».

Російські війська 26 липня завдали два ракетні удари по території України, ЗСУ збили 36 російських крилатих ракет. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, близько 19:00 26 липня російські війська підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області. Щодо наслідків пусків Х-47 «Кинджал» інформація уточнюється.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові збили російські ракети на Київщині, Харківщині, а також у Дніпрі.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ є «кілька влучань».