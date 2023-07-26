У Мінцифри озвучили досягнення «Армії дронів» за рік

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що за рік проєкту «Армія дронів» в Україні вдалося налагодити виробництво БПЛА, створити ударні роти безпілотників і навчити операторів безпілотних літальних апаратів.

«Завдяки потужній підтримці вдалося придбати тисячі дронів та забезпечити ними понад 200 підрозділів», – кажуть у Мінцифри.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що зараз у межах «Армії дронів» 40 безпілотників українського виробництва мають допуск до експлуатації та вже отримують державні контракти.

У Мінцифри, зокрема, серед досягнень за рік вказали полешення закупівель, облаштування полігону для тренувань тощо.

Повідомляється, що за рік вдалося навчили 10 тисяч операторів дронів.

«Наразі продовжили другий етап, де навчання пройдуть ще 10 тисяч операторів, зокрема, для FPV-дронів, а також пілотів ударних та розвідувальних дронів літакового типу», – йдеться в повідомленні.

Зараз, кажуть у Мінцифри, є ударні роти БПЛА – це 11 підрозділів, які перебувають у складі ЗСУ.

«Почали формувати перший у світі флот морських дронів, які змінюють правила на морі…Планується, що до кінця цього року «Армія дронів» зросте до десятків тисяч безпілотників», – зазначили у відомстві.

У липні 2022 року було оголошено перший збір на «Армію дронів». Протягом року збори на безпілотники для України підтримували донори зі 100 країн, десятки компаній і приватних осіб.