Маркарова про реакцію США на атаку дронів в Москві: «статут ООН дає нам право на самозахист»

Посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова прокоментувала реакцію Вашингтону на атаку дронів на Москву. В ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Live» вона виклала позицію України щодо атак на Росію загалом.

«Статут ООН абсолютно чітко дозволяє нам право на самозахист в цій ситуації. На нас напали, це абсолютно чітко агресія Росії проти нас. Ми ніколи не складали ніякої загрози для Росії, якщо тільки наш намір бути європейцями і демократами не є для них загрозою. Водночас ми з повагою ставимося до побоювань чи позиції наших партнерів. І ту зброю, яку ми отримуємо, яку ми взяли на себе зобов’язання застосовувати виключно на нашій території, на всій нашій території, ми застосовуємо тільки там», – сказала Маркарова.

Водночас вона висловила впевненість, що українське військове командування «правильно застосовує абсолютно все».

Читайте також: Літаки F-16 можуть зʼявитися на озброєнні ЗСУ не раніше весни 2024 року – Politico

«Наша задача залишається незмінною – звільнити всю нашу територію. Ми дуже чітко комунікуємо нашим партнерам тут, як в Конгресі, так і в адміністрації про те, що звільнення територій – це не тільки відновлення територіальної цілісності і суверенітету, але також і рятування життів українців, яких сьогодні, під російською окупацію, вбивають росіяни, яких ґвалтують, над якими знущаються. Без цього неможливе ніяке відновлення миру. Тому позиція досить пряма з нашого боку. Ми її дуже чітко доводимо», – додала дипломатка.

Вранці 24 лютого російська влада повідомила про атаку безпілотників на Москву. Українська влада зазвичай не коментує подібні події на території Росії.

Коментуючи удар, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США «загалом» не підтримують атаки на міжнародно визнану територію Росії. Водночас вона зазначила, що війну почала Росія, і вона ж може завершити її «в будь-який момент виводом військ із України».