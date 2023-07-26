Літаки F-16 можуть зʼявитися на озброєнні ЗСУ не раніше весни 2024 року – Politico

Американські літаки F-16 не зʼявляться на озброєнні ЗСУ раніше весни 2024 року, написало американське видання Politico з посиланням на неназваних чиновників США.

«Ми, ймовірно, залучимо кількох пілотів до польотів і навчання до кінця року, але справжній F-16 з українською лівреєю» навряд чи буде раніше весни, сказав високопосадовець на умовах анонімності.

Politico також указує, що союзники Києва досі не погодили плану підготовки українських пілотів на F-16. «Коаліцію винищувачів» із 11 країн очолюють Данія та Нідерланди, проте жодна з девʼяти інших країн досі публічно не приєдналася до програми підготовки льотчиків, зазначає видання.

Винищувачі необхідні Україні для підтримки контрнаступу. Після виходу Росії із зернової угоди Київ знову заговорив про постачання F-16. Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, літаки також допоможуть ЗСУ гарантувати безпеку морського коридору, яким ідуть судна із зерном.

Союзники України обговорюють варіант із підготовкою льотчиків ЗСУ в Аризоні. Інший план передбачає відправку американських військових льотчиків до Європи, щоб навчати там українців. Проте співрозмовники Politico кажуть, що жодних остаточних рішень ще не ухвалено.

Поки що лише американська компанія Draken International почала набирати відставних військових пілотів, які б стали інструкторами для льотчиків ЗСУ. Передбачається, що вони працюватимуть у тренувальному центрі в Румунії. Ще один такий центр, за словами європейських чиновників, буде створений у Данії.

Європа розраховує, що навчання розпочнеться у серпні, проте програма не може розпочатися без схвалення Держдепартаменту США.