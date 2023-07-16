Навчання українців на F-16: у США відреагували на повідомлення, що країни Європи ще чекають дозволу

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив у неділю, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 після повідомлень про те, що Європа чекала офіційного схвалення.



«Президент дав зелене світло, і ми дамо дозвіл, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові», – сказав він у коментарі CNN.



Салліван зазначив, що європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні ресурси, і що США дотримаються будь-якого встановленого ними терміну.

«Сполучені Штати не будуть заважати тому, щоб це навчання F-16 могло початися», – сказав він.



Раніше видання Politico повідомило, що коаліція європейських країн, яка має розпочати навчання українських пілотів на F-16, все ще чекає на офіційне схвалення програми з боку США.

У Вільнюсі, де 11-12 липня проходив саміт НАТО, Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у центрі, який буде створено в Румунії в серпні. Виконувач обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен висловив сподівання, що результати навчання вже можуть бути на початку наступного року.

Раніше Міноборони України казало, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.