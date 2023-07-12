Спочатку навчання – потім рішення про надання літаків: Столтенберґ про F16 для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі заявив, що питання про надання F16 Україні не стоїть, поки навчання з пілотування цими літаками не пройдуть українські військові.

«Вже більш ніж 10 країн приєдналися до коаліції з підготовки пілотів. І це дасть нам можливість пізніше ухвалити рішення надати літаки F16. Тобто навчання починаються якомога швидше і потім буде ухвалене рішення стосовно літаків», – сказав Столтенберґ.

Він зазначив, що орієнтовно у серпні розпочнуться такі навчання.

Зараз, за словами очільника НАТО, важливо зосередитися на тому пакеті допомоги, який першочергово потрібен Україні на фронті.

Напередодні у Вільнюсі Україною та 11 країн-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у центрі, який буде створено в Румунії в серпні. Виконувач обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен висловив сподівання, що результати навчання вже можуть бути на початку наступного року.

Раніше Міноборони України казало, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.