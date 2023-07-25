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Американець Рід, який був звільнений з російської тюрми в 2022 році, поранений під час бойових дій в Україні

Тревор Рід був ув’язнений у Росії майже три роки. Фото архівне

Колишній морський піхотинець США, який минулого року брав участь у обміні полоненими між Сполученими Штатами та Росією, отримав поранення під час бойових дій в Україні, повідомив Держдепартамент 25 липня.

Тревор Рід, який був ув’язнений у Росії майже три роки, був доставлений до Німеччини для надання медичної допомоги, повідомив речник Держдепартаменту Ведант Патель.

У Держдепі додають, що Рід не діяв від імені уряду США в Україні.

У липні 2020 року російський суд засудив Тревора Ріда до 9 років колонії в справі про напад на поліцейських у Москві. Через рік він був етапований із СІЗО до мордовської колонії. Уряд США та Тревор Рід заперечували звинувачення.

У квітні минулого року американця Тревора Ріда обміняли на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

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