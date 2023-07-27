Кірбі: США та союзники не обговорюють супровід суден із українським зерном у Чорному морі, але шукають інші шляхи

США та союзники не обговорюють можливості супроводу суден із українським зерном у Чорному морі, але шукають інші шляхи перевезення зерна – наземним або річковим способом. Про це в інтерв’ю Голосу Америки повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

«Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок – ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні», – сказав він.

Напередодні британське видання The Times повідомило, що Велика Британія веде переговори з членами НАТО та іншими країнами про відправку військових кораблів в Чорне море для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно. За даними виданням, наразі ведуться переговори про створення так званої коаліції.

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17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору, серед іншого, завдяки роботі окремих конвоїв.

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Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.