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Фотогалереї

«Янголи війни»: як працюють бойові медики у гарячих точках (фотогалерея)

До 2023 року День медичних працівників в Україні відзначався в третю неділю червня – так само, як і в Росії та Білорусі. Ця традиція існувала ще з часів СРСР. У червні цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив нову дату Дня медиків – 27 липня. Причина зміни дати в самому указі не зазначена, однак на сайті МОЗ пояснили це рішення тим, що «українські медики не повинні мати жодних спільних дат з терористичною Росією, яка щодня вбиває мирне населення».

У День медичних працівників, що вперше відзначається саме у цю дату, Зеленський побажав медикам сил і перемоги і висловив подяку, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму привітанні назвав медичних працівників «янголами війни». У зоні бойових дій працюють військові медики – вони надають пораненим бійцям невідкладну допомогу прямо на місці або у стабілізаційних пунктах, які функціонують поблизу лінії фронту. Як це відбувається – дивіться у галереї.

Цей медик має на бронежилеті частину інструментів, необхідних для надання допомоги: катетери, рукавички, турнікет, джгут та ножиці. Поруч із тим &ndash; три магазини патронів
1 Цей медик має на бронежилеті частину інструментів, необхідних для надання допомоги: катетери, рукавички, турнікет, джгут та ножиці. Поруч із тим – три магазини патронів
Українські військові медики надають допомогу пораненому бійцю у стабпункті на Соледарському напрямку, березень 2023 року
2 Українські військові медики надають допомогу пораненому бійцю у стабпункті на Соледарському напрямку, березень 2023 року
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Бойові медики мають у своєму арсеналі таку рятувальну термоковдру з фольги, яка захищає від вітру та низьких температур, коли пораненого потрібно роздягнути для надання допомоги
4 Бойові медики мають у своєму арсеналі таку рятувальну термоковдру з фольги, яка захищає від вітру та низьких температур, коли пораненого потрібно роздягнути для надання допомоги
Медики зашивають поранення у стабпункті в районі Сіверська, лютий 2023 року
5 Медики зашивають поранення у стабпункті в районі Сіверська, лютий 2023 року
Військовий медик штовхає каталку з пораненим бійцем. Бахмут, стабілізаційний пункт, листопад 2022 року&nbsp;
6 Військовий медик штовхає каталку з пораненим бійцем.

Бахмут, стабілізаційний пункт, листопад 2022 року 
Операція у стабілізаційному пункті у Бахмуті, листопад 2022 року
7 Операція у стабілізаційному пункті у Бахмуті, листопад 2022 року
Головне завдання військових медиків, які працюють біля лінії фронту &ndash; стабілізувати пораненого, не дати померти від больового шоку та втрати крові, зробити все можливе, щоб його можна було перевезти до тилової лікарні. Бахмутський&nbsp;&nbsp;стабпункт, листопад 2022 року
8 Головне завдання військових медиків, які працюють біля лінії фронту – стабілізувати пораненого, не дати померти від больового шоку та втрати крові, зробити все можливе, щоб його можна було перевезти до тилової лікарні.


Бахмутський  стабпункт, листопад 2022 року
27 липня міністр охорони здоров&rsquo;я України Віктор Ляшко подякував українським медикам за самовіддану працю та наголосив, що сьогодні ними захоплюється весь світ. Про це очільник МОЗ написав у&nbsp;фейсбуці. Він також знову пояснив, чому День медика від цього року має нову дату: &laquo;Півтора року повномасштабної війни дали нам абсолютно чітке усвідомлення того, що ті, хто рятує життя, не можуть мати спільну дату святкування з тими, хто це життя забирає. Даємо старт новій традиції&raquo;
9 27 липня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко подякував українським медикам за самовіддану працю та наголосив, що сьогодні ними захоплюється весь світ. Про це очільник МОЗ написав у фейсбуці. Він також знову пояснив, чому День медика від цього року має нову дату: «Півтора року повномасштабної війни дали нам абсолютно чітке усвідомлення того, що ті, хто рятує життя, не можуть мати спільну дату святкування з тими, хто це життя забирає. Даємо старт новій традиції»
Часто українські військові медики, які працюють у польових шпиталях, не мають часу навіть на те, щоб поїсти. Постійно є поранені, які потребують термінової медичної допомоги. Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року&nbsp;
10 Часто українські військові медики, які працюють у польових шпиталях, не мають часу навіть на те, щоб поїсти. Постійно є поранені, які потребують термінової медичної допомоги.

Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року 
До військових медиків часто потрапляють бійці, укриті товстим шаром бруду. Тож у процесі надання медичної допомоги лікарі змивають із поранених багно та бруд боїв. Бахмутський&nbsp;&nbsp;стабпункт, листопад 2022 року
11 До військових медиків часто потрапляють бійці, укриті товстим шаром бруду. Тож у процесі надання медичної допомоги лікарі змивають із поранених багно та бруд боїв.

Бахмутський  стабпункт, листопад 2022 року
Українські військові медики надають допомогу пораненому бійцю у стабпункті. Бахмут, листопад 2022 року
12 Українські військові медики надають допомогу пораненому бійцю у стабпункті.

Бахмут, листопад 2022 року
Медики Збройних сил України допомагають не лише військовим, а й усім, хто потребує медичної допомоги. Праворуч на фото видно жінку, яку придавило уламками будівлі внаслідок бойових дій у Бахмуті. Українські медики врятували її, надавши першу необхідну допомогу. Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року&nbsp;
13 Медики Збройних сил України допомагають не лише військовим, а й усім, хто потребує медичної допомоги. Праворуч на фото видно жінку, яку придавило уламками будівлі внаслідок бойових дій у Бахмуті. Українські медики врятували її, надавши першу необхідну допомогу.

Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року 
Військовий медик Дмитро Ксьондз каже: &laquo;Як і під час будь-якої хірургії, потрібно швидко зорієнтуватися і швидко стабілізувати (пацієнта &ndash; ред.).Стабілізувати дихання, крововтрату, тиск, пульс. Це по-перше. Далі&nbsp;&ndash; відправити на наступні етапи евакуації &ndash; там, де в більш спокійних умовах можуть надати спеціалізовану допомогу. Правильно відсортувати пацієнтів &ndash; легкий, середній або важкий &ndash; це те, що ми маємо зробити. Найголовніше &ndash; це скоротити перебування пацієнта, щоб середнє перебування &laquo;трьохсотого&raquo; (пораненого &ndash; ред.) у нас було мінімальним&raquo;. Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року&nbsp;
14 Військовий медик Дмитро Ксьондз каже: «Як і під час будь-якої хірургії, потрібно швидко зорієнтуватися і швидко стабілізувати (пацієнта – ред.).Стабілізувати дихання, крововтрату, тиск, пульс. Це по-перше. Далі – відправити на наступні етапи евакуації – там, де в більш спокійних умовах можуть надати спеціалізовану допомогу. Правильно відсортувати пацієнтів – легкий, середній або важкий – це те, що ми маємо зробити. Найголовніше – це скоротити перебування пацієнта, щоб середнє перебування «трьохсотого» (пораненого – ред.) у нас було мінімальним».

Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року 
Військовий медик Олег Коломієць у цивільному житті працював дитячим хірургом-онкологом. Він вважає, що завдяки його професії те, що він щодня бачить на війні, впливає на нього менше, ніж на інших. Але з деякими важкими пораненнями він стикається уперше: &laquo;На всіх якісь етапи впливають, але до цього звикаєш. Головна &nbsp;мета &ndash; врятувати людину, а не переходити на якісь емоції&raquo;. Він вважає, що завдяки згуртованості бригади та злагодженій роботі вдається &laquo;витягувати дуже важких&raquo;. Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року&nbsp;
15 Військовий медик Олег Коломієць у цивільному житті працював дитячим хірургом-онкологом. Він вважає, що завдяки його професії те, що він щодня бачить на війні, впливає на нього менше, ніж на інших. Але з деякими важкими пораненнями він стикається уперше: «На всіх якісь етапи впливають, але до цього звикаєш. Головна  мета – врятувати людину, а не переходити на якісь емоції». Він вважає, що завдяки згуртованості бригади та злагодженій роботі вдається «витягувати дуже важких».

Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року 
Поранений боєць у стабілізаційному пункті. Бахмут, листопад 2022 року
16 Поранений боєць у стабілізаційному пункті.

Бахмут, листопад 2022 року
Бойова медикиня заспокоює пораненого бійця під час надання допомоги. Бахмут, листопад 2022 року
17 Бойова медикиня заспокоює пораненого бійця під час надання допомоги.

Бахмут, листопад 2022 року
Військова медикиня, волонтерка, 29-річна Яна &laquo;Яра&raquo; Рихліцька з Вінниці працювала на передовій у Бахмуті, надаючи допомогу українським бійцям. 3 березня 2023 року вона загинула внаслідок російського обстрілу
18 Військова медикиня, волонтерка, 29-річна Яна «Яра» Рихліцька з Вінниці працювала на передовій у Бахмуті, надаючи допомогу українським бійцям. 3 березня 2023 року вона загинула внаслідок російського обстрілу
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Медик тримає за руку пораненого бійця. Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року&nbsp;
20 Медик тримає за руку пораненого бійця.

Бахмутський стабпункт, листопад 2022 року 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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