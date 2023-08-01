Росія «наполегливо намагається зупинити» контрнаступ ЗСУ біля Бахмута – Маляр

На всіх східних напрямках бойових дій фіксується збільшення російських обстрілів, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 1 серпня.

«Ворог сьогодні доволі наполегливо намагається зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку. Але безуспішно», – заявила вона.

За словами Маляр, російська армія сконцентрувала людей і техніку на Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямках, аби відтягнути українські сили від східного напрямку наступу. У цих районах ЗСУ відбивають «всі ворожі штурми», додала вона.

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«На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні мають справу зі щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога. Для наших оборонців головне це життя бійців. Тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей», –написала заступниця міністра.

У липні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські військові продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку та «тиснуть на ворога на південному й північному флангах».