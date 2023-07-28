Старомайорське: як відбувається зачистка і які можливості відкриває ЗСУ звільнення цього населеного пункту?

Росія виграє від зупинки зернової угоди?

Українське зерно, долаючи чималий шлях до віддалених портів Євросоюзу, що запропонували свою допомогу в експорті, зростатиме у ціні. Тим самим йому буде важче конкурувати з російським, визнають у Єврокомісії. У Брюсселі міркують над тим, аби покрити частину транспортних витрат.