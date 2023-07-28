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Політика

Старомайорське: як відбувається зачистка і які можливості відкриває ЗСУ звільнення цього населеного пункту?

  • ЗСУ звільнили село Старомайорське на Донеччині – це за 150 км на схід від Запоріжжя. МО: звільнення відбувалося під щільним артилерійським вогнем і авіаційними ударами, у Старомайорському продовжується зачистка. Як це відбувається? Подробиці розказує учасник подій. Які можливості відкриває ЗСУ звільнення цього населеного пункту?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • США планують доставляти танки Abrams в Україну у вересні, повідомляє американське видання Politico. Тим часом російський міністр оборони Сергій Шойгу у Північній Кореї, швидше за все, шукає військову допомогу, вважають у Білому домі. А Держприкордонслужба України опублікувала відео, де, як стверджується, російський корабель погрожує цивільному судну в акваторії Чорного моря. Що відбувається?
  • Вибух у окупованій Оленівці, де перебували українські військовополонені, спричинив реактивний термобаричний гранатомет, вважають в Офісі генпрокурора. Рік по тому: родини вимагають повного розслідування і влаштовують акції пам’яті. Докладніше – у «Свобода Live».

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