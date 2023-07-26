До річниці трагедії в Оленівці: розслідувачі дізналися від свідків про вибухи ззовні та всередині колонії

«Медійна ініціатива за права людини» оприлюднила розслідування про події 28-29 липня 2022 року у виправній колонії в окупованому Росією селищі Оленівка, де загинули щонайменше 50 українських військовополонених.

Як йдеться на сайті ініціативи, у день трагедії українці, які перебували на території колонії, чули вибухи на території закладу і безпосередньо всередині. Зі слів свідків повідомляється, що перший вибух, коли «щось впало» на території колонії прозвучав близько 23:30 28 липня. Приблизно о 23:45 прогримів вибух вже у бараці, кажуть опитані «Медійною ініціативою за права людини» експолонені «азовці».

«Свідки говорять, що загалом у ніч на 29 липня в Оленівці сталося три вибухи. Один – за територією колонії. Два – у бараці, де утримували 193 «азовців». Перший із тих, що пролунали в бараці, стався точно в районі вхідних воріт, які відділяли головне приміщення від умовної кухні. Другий – ймовірно, в кутку за будкою, де «азовці» проводили нараду», – йдеться в розслідуванні.

Як передає агенція «Укрінформ», у середу на презентації розслідування журналістка Марія Климик сказала, що, ті військовослужбовці, які були в основній частині бараку, яку зачепило вибуховою хвилею, фактично одразу ж загинули. «Почалася пожежа, і тіла цих людей уже потім загорілися», – сказала вона. За її словами, у тій частині будівлі, де була будка на пару кімнат, люди зазнали важких поранень, але вижили.

У розслідуванні з посиланням на «азовців» йдеться: «Пожежа, можливо, почалася внаслідок влучання уламків в електрощитову. Ще одна ймовірна причина вибуху, про яку говорять самі «азовці», – закладена всередині бараку вибухівка. Водночас вони стверджують, що напередодні змогли оглянути все приміщення, і не могли б не помітити сторонніх предметів. Щодо причин пожежі, то деякі «азовці», опитані МІПЛ, звертають увагу на мастило, яке, за їхніми словами, було розлито на підлозі. Ніби після вибуху спалахнути могло воно. Однак чимало й тих, хто сумнівається, що мастила було аж так багато, що воно стало причиною такої сильної пожежі».

У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити й дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

В ООН спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому що «не отримали необхідних гарантій безпеки».

Напередодні, до річниці трагедії в Оленівці, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія продовжує перешкоджати розслідуванню трагедії, а твердження Москви, що українські полонені були вбиті ракетою HIMARS не відповідають дійсності.