В ООН назвали брехнею твердження Москви, що українські полонені в Оленівці були вбиті ракетою HIMARS

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що через рік після загибелі щонайменше 50 українських військовополонених у підконтрольній російським окупаційним силам колонії в Оленівці, Росія продовжує перешкоджати розслідуванню трагедії. Твердження Москви, що українські полонені були вбиті ракетою HIMARS не відповідають дійсності, кажуть в ООН.
«Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез’ясованими, доступна інформація і наш аналіз дозволяють Управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS. На підставі наявної інформації на даному етапі неможливо встановити ні конкретне джерело вибуху, ні точний напрямок, з якого міг бути здійснений удар», – сказав він.
Фолькер Тюрк каже, що Росія досі не надала задовільних гарантій безпечного доступу ООН до Оленівки. Він наголошує: «Військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, члени їхніх родин заслуговують на те, щоб правда стала відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність».
- У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка під Маріуполем був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».
- Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити й дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.
- В ООН спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому що «не отримали необхідних гарантій безпеки».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ