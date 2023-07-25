В ООН назвали брехнею твердження Москви, що українські полонені в Оленівці були вбиті ракетою HIMARS

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що через рік після загибелі щонайменше 50 українських військовополонених у підконтрольній російським окупаційним силам колонії в Оленівці, Росія продовжує перешкоджати розслідуванню трагедії. Твердження Москви, що українські полонені були вбиті ракетою HIMARS не відповідають дійсності, кажуть в ООН.

«Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез’ясованими, доступна інформація і наш аналіз дозволяють Управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS. На підставі наявної інформації на даному етапі неможливо встановити ні конкретне джерело вибуху, ні точний напрямок, з якого міг бути здійснений удар», – сказав він.

Фолькер Тюрк каже, що Росія досі не надала задовільних гарантій безпечного доступу ООН до Оленівки. Він наголошує: «Військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, члени їхніх родин заслуговують на те, щоб правда стала відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність».