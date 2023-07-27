«Це не трагедія, а публічна страта» – омбудсмен Лубінець про загибель українських полонених в Оленівці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає свідомим убивством військовополонених те, що сталося в колонії в Оленівці Донецької області майже рік тому, 29 липня 2022 року.

«Я вважаю, що це не трагедія. Це публічна страта офіційно підтверджених, верифікованих українських військовополонених, яких взяли в полон. Згідно з Женевською конвенцією, вони були підтверджені через процедуру верифікації Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Це були представники одного військового підрозділу Національної гвардії України. Ми можемо ствердно говорити, що це була заздалегідь спланована акція страти. Заздалегідь було збудовано окремий барак. Туди напередодні вибуху було переведено військовослужбовців цього військового формування. Потім усередині було підірвано снаряд», – сказав омбудсмен в інтервʼю телеканалу «Настоящее время» (спільний проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки).

За словами Лубінця, фотографії з місця загибелі полонених свідчать про те, що причиною смерті не міг бути обстріл із української установки HIMARS чи «Град» (таку версію висуває російська сторона) – у такому разі тіла були б посічені осколками.

«Там чітко видно, що тіла загиблих (у тому положенні, в якому вони перебували: вони сидять, лежать) обвуглені. Тобто, швидше за все, це був заряд термобаричної бомби, який дає дуже високу температуру», – відзначив Лубінець.

29 липня 2022 року в колонії в селищі Оленівка на окупованій Росією території Донецької області стався вибух. Внаслідок цього загинуло щонайменше 53 і було поранено близько 70 українських полонених, яких тримали в цій колонії. Переважно це були захисники Маріуполя.