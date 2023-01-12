Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці, триває ДНК-експертиза – Мінреінтеграції

Україна наразі повернула тіла 54 загиблих внаслідок вибуху в Оленівці військових, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

За повідомленням, тіла вдалося повернутися внаслідок складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«Їх ідентифікація – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу», – заявляє відомство.

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Мінреінтеграції цитує представника Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Івана Ангеліна, який прокоментував тривалість ДНК-експертиз:

«Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці».

У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому РФ селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримувала Росія.

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Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS, нібито, вдарили українські військові.

Наразі РФ продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівка на Донеччині українських військовополонених.