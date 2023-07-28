Запорізький напрямок: ЗСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного?

Увечері 27 липня президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські захисники повідомляють, що звільнили село Старомайорське на стику Донецької та Запорізької областей.

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«35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони «Арей», виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!», – каже на відео боєць.

Село розташоване на південь від Великої Новосілки – на одному з напрямків наступу ЗСУ, який називається Бердянським. Тривають бої і на Мелітопольському – біля Роботиного Запорізької області: Z-канали повідомляють, що українські військові закріпились на півночі села.

Сили оборони, судячи з усього, прорвалися через російські мінні поля і вже борються на першій лінії оборони загарбників.

В інтернеті з'явилося відео, зняте з боку росіян нібито поблизу села Вербове на південний схід від Оріхова, на якому військовий автомобіль ЗСУ наближається до зубів дракона – бетонних фортифікацій армії Росії проти танків.

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На цьому тлі Путін на одному із заходів саміту «Росія-Африка» вкотре повторив, що готовий до переговорів з Україною – але їх не хочуть Київ та країни НАТО.

Головні питання випуску:

Що являє собою перша лінія оборони Росії, до якої підійшли ЗСУ – і як довго її доведеться штурмувати?

Чи вже стали до бою підготовлені для наступу бригади Сил оборони?

І чому Путін знову просить у України переговори?