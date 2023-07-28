Данілов відреагував на вибух у російському Таганрозі

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов назвав вибух у російському Таганрозі «безграмотними діями» тамтешньої протиповітряної оборони.

«Події в Таганрозі – це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО», – написав Данілов у твіттері.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Росії заявило про збиття ракети над Таганрогом Ростовської області РФ.

«Російськими засобами ППО українська ракета була виявлена і перехоплена у повітрі. Уламки збитої української ракети впали на території Таганрогу», – йшлося в повідомленні.

Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про вибух ракети. За його словами, епіцентр припав на територію Таганрозького художнього музею, зруйновано стіну музею, покрівлю, гаражі й господарські будівлі.

Голубєв додав, що до медзакладів доставлено 9 осіб, стан яких медики оцінюють як середнього і легкого ступеня тяжкості.

Згодом губернатор заявив, що російська ППО нібито збила і другу ракету – в Азовському районі. Це підтвердили і в Міноборони Росії, додавши, що уламки впали у «безлюдній місцевості».

Області Росії, що межують з Україною, зокрема Бєлгородська, Брянська, Курська, Ростовська, зазнають регулярних обстрілів. Російська влада звинувачує в них ЗСУ. Українська сторона обстріли зазвичай не коментує.