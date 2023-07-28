Міноборони РФ заявило про падіння уламків ракети в Таганрозі

Міністерство оборони Росії 28 липня заявило про збиття ракети над Таганрогом Ростовської області РФ.

«Російськими засобами ППО українська ракета була виявлена і перехоплена у повітрі. Уламки збитої української ракети впали на території Таганрогу», – йдеться в повідомленні. Влада України ці заяви поки не коментувала.

Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про вибух ракети. За його словами, епіцентр припав на територію Таганрозького художнього музею, зруйновано стіну музею, покрівлю, гаражі й господарські будівлі.

Голубєв додав, що до медзакладів доставлено 9 осіб, стан яких медики оцінюють як середнього і легкого ступеня тяжкості.

Згодом губернатор заявив, що російська ППО нібито збила і другу ракету – в Азовському районі.

Області Росії, що межують з Україною, зокрема Бєлгородська, Брянська, Курська, Ростовська, зазнають регулярних обстрілів. Російська влада звинувачує в них ЗСУ. Українська сторона обстріли не коментує.