У Дніпрі завершили пошукові роботи, кількість постраждалих не змінилася – голова ОВА

Працівники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі після третьої години ночі 29 липня, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

«У Дніпрі ж кількість постраждалих не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок», – написав він.

За словами Лисака, комунальні служби почали ліквідацію наслідків удару.

Окрім Дніпра, в області зазнавали російських обстрілів Нікополь і Марганецька громада. Наслідки уточнюються, але, як повідомив голова області, ніхто не постраждав.

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Ввечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру. За попередніми даними, атакували ракетами «Іскандер». Місцева влада повідомила, що російські ракети поцілили в багатоповерховий будинок і будівлю управління СБУ.

В ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.