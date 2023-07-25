«Пліч-о-пліч». Яке житло відновлять на Херсонщині?

Як працює ініціатива «Пліч-о-пліч», в межах якої відбудовуються населені пункти звільненої Херсонщини? Які села потрапили до цієї програми, які ні й чому? Хто фінансує програму «Пліч-о-пліч» і скільки коштує відновлення зруйнованого житла? Що робити жителям Херсонщини, будинки яких не потрапили під дію цієї ініціативи, зʼясовував проєкт Радіо Свободв «Новини Приазовʼя».

На звільненій частині Херсонщини працює проєкт відбудови регіону «Пліч-о-пліч». Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 7 липня повідомив, що громадам 26 населених пунктів відбудувати пошкоджене житло та соціальні об'єкти допоможуть 15 областей України. За словами Прокудіна, до регіону приїхали сотні ремонтних бригад здебільшого на волонтерських засадах.

7 липня повідомив, що громадам 26 населених пунктів відбудувати пошкоджене житло та соціальні об'єкти допоможуть 15 областей України. За словами Прокудіна, до регіону приїхали сотні ремонтних бригад здебільшого на волонтерських засадах. «Пліч-о-пліч» – це проєкт відновлення на рівні громада-громаді або регіон-регіону. Заступник голови Офісу президента України Олексій Кулеба 11 липня в ефірі телемарафону розповів, що фінансування відновлення населених пунктів Херсонщини здійснюється за рахунок обласних і місцевих бюджетів, кошти державного бюджету поки не залучаються.

Заступник голови Офісу президента України 11 липня в ефірі телемарафону розповів, що фінансування відновлення населених пунктів Херсонщини здійснюється за рахунок обласних і місцевих бюджетів, кошти державного бюджету поки не залучаються. Посадовець зазначив, що «Пліч-о-пліч» – це частина проєкту ініціативи We Build Ukraine, яку презентувало Міністерство відновлення на Лондонській конференції. Мета We Build Ukraine – об’єднати всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують доєднатися до відновлення України.

Олексій Кулеба 7 липня відвідав Херсонщину і повідомив, що будівельні роботи планують закінчити якнайшвидше. Кулеба також повідомив, що до відбудови Херсонської області залучені такі регіони, як Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Житомирщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Одещина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина і Буковина .

. 8 липня голова Херсонської ОВА повідомив, що на той час відновлювальні роботи вже почалися у Високопільській та Кочубеївській громадах . Відбудовою сіл Високопільської громади опікуються Хмельницька, Черкаська, Дніпропетровська, Тернопільська та Чернівецька області. 15 будівельних бригад відбудовують Архангельське, Іванівку та Новопетрівку. У Кочубеївській громаді, за відновлення якої відповідає Рівненська область, капітального ремонту потребують близько 150 будинків.

. Відбудовою сіл Високопільської громади опікуються Хмельницька, Черкаська, Дніпропетровська, Тернопільська та Чернівецька області. 15 будівельних бригад відбудовують Архангельське, Іванівку та Новопетрівку. У Кочубеївській громаді, за відновлення якої відповідає Рівненська область, капітального ремонту потребують близько 150 будинків. За даними Херсонської ОВА, станом на 20 липня в області вже відновили 133 обʼєкти, ще на 149 тривали роботи. Зокрема, у селищі Архангельське, що у Високопільській громаді і яким опікується Тернопільщина, перші 23 будинки планували відбудувати до кінця липня. Втім, цей термін вдалося скоротити. Попереду – реконструкція інших пошкоджених та відбудова повністю зруйнованих будинків, облаштування вулиць та доріг, а також побудова спортмайданчика.

Де першочергова відбудова?

Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, в яких населених пунктах зараз ідуть відновлювальні роботи.

«Це перш за все села Високопільської громади, Великоолександрівська, Кочубеївська, Калинівська громади. По цих громадах – це такі населені пункти, як Кочубеївка, Ольгине, Мала Олександрівка, Велика Олександрівка, Іванівка, Благодатне і ще один населений пункт поряд, а також це Правдине в Білозерській громаді», – перерахував він.

Речник зазначив, що перш за все зараз відновлюють ті населені пункти, в яких проживає багато людей. Якщо в населеному пункті проживало 100 осіб, а зараз – 7, то відбудова є «нелогічною», зауважив він.

Туди, куди люди повертаються, там будуть першочергово відновлюватися все

«Попри те, що потрібно відновлювати будинки, треба відновлювати комунікації. В цих населених пунктах. Тоді простіше поки перевести людей у великі населені пункти, тому що це і школи, і дитсадки, які будуть відновлюватися. Заради 7 людей відновлювати нелогічно, ніж для 800 людей. Туди, куди люди повертаються, там будуть першочергово відновлюватися все», – підкреслив посадовець.

Спочатку відновлюють будинки, в яких є пошкодження, каже Толоконніков. Потім дійде черга і до повністю зруйнованих. Речник додав, що в межах проєкту «Пліч-о-пліч» можуть бути відновлені й інші населені пункти, окрім 26 заявлених.

Зараз війна, по всіх областях гатять з ракет

«Це пілотний проєкт. Зараз будемо дивитися, як це буде працювати й потім будемо долучати інші населені пункти до відбудови. Ми розуміємо, зараз війна, по всіх областях гатять з ракет і є межі бюджету. Я думаю, дійде черга до всіх. Треба поступово брати один населений пункт, доводити його до ума і переходити в інший населений пункт», – додав Толоконніков.

«Відновити кожен будинок»

Староста Зарічницького Старостинського округу Високопільської територіальної громади Олександр Тетеря розповів «Новинам Приазовʼя», що у його громаді відновлення заплановане у таких селах, як Іванівка, Миколаївка, Зарічне, Мар’їне та Благодатне.

«Загалом партнери планують відбудувати кожне домогосподарство, яке постраждало під час бойових дій. На цей час в мене 5 населених пунктів, які закріплені за мною як за старостою. Зараз один населений пункт вже розпочав свої роботи. Тобто на 22 об’єктах, два з них завершені. Це було перекриття даху, це встановлення вікон та дверей. Партнери – це Чернівецька обласна адміністрація, допомагають нам по відбудові», – сказав він.

За словами старости, у пріоритеті зараз – приватні будинки, де повинні накрити дах, вставити вікна, щоб з приходом зими ці помешкання були утеплені.

Тільки на поточний ремонт – відновити дах і поставити вікна – потрібно близько 11 мільйонів гривень

«Акцент робиться зараз на домогосподарства, щоб людям було куди повернутися. Також розглядається зараз питання відновлення іванівської школи. Загалом порахували, зараз тільки на поточний ремонт – відновити дах і поставити вікна – потрібно близько 11 мільйонів гривень», – розповів він.

Донорська допомога

Посадовець зазначив, що місцеві жителі зараз намагаються повернутися до регіону і надати всі необхідні документи, аби їхні будинки потрапили до програми відбудови. Староста зазначив, що в багатьох немає саме приватизованих ділянок та будинків, тому ті, хто повертається, активно займається відновленням документів на своє майно.

«Це державні кошти, і ми маємо право тільки працювати з тими домогосподарствами, в яких є право власності. Але наші партнери йдуть через благодійні організації, йдуть через волонтерів, які допомагають нам з будівельним матеріалом, і є можливість відновлювати ті домогосподарства, в яких відсутні правоустановчі документи на житловий будинок», – розповів Тетеря.

В межах ініціативи «Пліч-о-пліч» відновлюють відносно великі населені пункти громади, пояснює староста. Але жителям невеликих сіл також є чим допомогти.

Надаємо будівельні матеріали від донорів – Червоного Хреста, ООН

«На маленькі села ми надаємо будівельні матеріали від донорів – Червоного Хреста, ООН. Вони надають ліс, шифер, якщо населені пункти не потрапили в програму «Пліч-о-пліч». На цей час процес йде, шифер люди отримують. Є такі сім'ї, які просто самотужки не можуть накрити той будинок свій. Тому залучають волонтерів, щоб вони допомагали», – запевнив Тетеря.

Карʼєрне: «повертатися нема куди»

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з жителькою селища Кар’єрне, що у Великоолександрівський громаді, Ганною Барнінець. Зараз вона живе у Кривому Розі. Кар’єрне не увійшло до проєкту «Пліч-о-пліч». Жінка розповіла про масштаби руйнування у цьому населеному пункті.

Там дахів немає, і горіли доми, де стоять бараки, взагалі нічого не лишилося

«Я проживаю в селищі Кар'єрне, яке було в окупації й постраждало. Оскільки наше селище маленьке, але половини села нема, воно знівечене. Там дахів немає, і горіли доми, де стоять бараки, взагалі нічого не лишилося. У нас багато там стареньких людей проживало, в цих бараках, їм немає взагалі куди вертатися. Вони тут проживають у школах, пансіонатах, бабусі ці, бо їм несила зробити дахи ці, бо там дім по 5-6 метрів. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Так само багато хто лишився», – стверджує жінка.

У будинок пані Барнінець влучила ракета. Від нього нічого не лишилося, каже вона. За словами жінки, Карʼєрне обстрілювали всі 8 місяців окупації.

«Все йшло через наше село Кар'єрне. Розбите Білоусове, Біла Криниця розбита. І коли оголосили про цю програму («Пліч-о-пліч» - ред.), а нашого села не виявилося в списку, ми всі жителі здивувалися, як так можна, що у нас села немає, у фільмі жахів його можна знімати, так тут страшно», – жаліється жителька Карʼєрного.

Жінка також розповіла, що у Кар’єрному не працює жодна комісія, яка б фіксувала пошкодження житлових будинків.

«Хочемо справедливості»

Інші жителі села Кар'єрне, де побували «Новини Приазовʼя», розповіли, що також потребують допомоги у відновленні своїх будинків.

«Наскільки в нас було село зелене, людей повно було. А зараз, що робиться? Люди приїжджають і кажуть, що у вас тут за мертве село? Воду самі собі проводили, чоловіки самі ходили, стовпи ставили, ями рили, щоб труби поставити, все. Ми ні в кого нічого добитися не можемо. Ми хочемо справедливості», – каже жителька села Юлія Крутько.

«У мене одна хата у Карʼєрному, одна у Білоусові. Двох хат у мене не стало в один момент. Там міна прилетіла і стінка впала геть, стелі впали й стіни розійшлися, рейки попадали. В системі «Дія» я подавав документи, але ніхто поки нічого не дає. Я дивлюся за новинами, бачу Кабмін пропонував 500 тисяч за пошкоджену хату, дають 200 тисяч, і зараз виплати дають тим, кому хату можна відновити, а ті, хто втратив, їм взагалі поки нічого не дають», – розповів інший житель села Володимир Кашталєт.

«Розпочалися будівельні роботи»

Начальниця Великоолександрівської селищної військової адміністрації, якій підпорядковується селище Кар’єрне, Наталя Корнієнко розповіла «Новинам Приазов’я», що всього у цій громаді – 34 населених пункти. З них до проєкту «Пліч-о-пліч» залучені 9.

«Очікуємо, що, можливо, ще буде додатково розподілено в населені пункти. І знову ж я кажу, ці люди мають можливість скористатися державною програмою, «єДопомогою». Ну, знаєте, що важливо? Люди, коли думають, що працює програма «Пліч-о-пліч», то тут можна відремонтувати свої будівлі без всяких документів. Ми їм пояснюємо, повинні бути документи, договори укладають по кожній будівлі за наявності права власності. Люди оформляють документи і будуть ремонтуватися», – сказала вона.

За її словами, населені пункти, де жили 500-1200, там більша руйнація, ніж населені пункти, такі, як Кар'єрне, де мешкає 185 осіб. Новоолександрівську громаду відбудовують 8 областей України, каже очільниця.

Практично у всіх вже населених пунктах, які охоплені програмою «Пліч-о-пліч», розпочалися будівельні роботи

«У нас працює Закарпатська, Полтавська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Житомирська, Дніпропетровська військові адміністрації. Цією програмою охоплено 9 населених пунктів. В цих населених пунктах донори наші пройшли з обстеженнями по домівках. Практично у всіх вже населених пунктах, які охоплені програмою «Пліч-о-пліч», розпочалися будівельні роботи. Крім того, що розпочаті будівельні роботи по житлових будинках», – запевнила Корнієнко.



Також у деяких населених пунктах громади будуть відновлювати об'єкти соціальної інфраструктури, каже посадовиця. Так, за її даними, в Трофанівці планується відбудувати сільську раду, яка знищена практично, і взагалі відсутня будь-яка адмінбудівля. В Старосіллі – Будинок культури, в Чкаловому – дитячий садок, амбулаторію, будівлю сільської ради, Будинок культури.

Практично кожен проєкт включає благоустрій, ремонт дорожнього покриття. Донори самостійно обраховують кошториси витрат на відновлення населених пунктів, розповідає Корнієнко.



«Деякі області патрони планують 100% відновлення по будинках. Наприклад, Кіровоград (Кропивницький – ред.) пішов своїм напрямком, він буде наче 60 будинків (відновлювати – ред.), вони повністю закривають будинки. Житомир також повністю планує закривати будинки», – зазначила вона.

У селах існує проблема з документами, які засвідчують право власності на житло, каже начальниця адміністрації. Зараз її намагаються вирішувати.



«На сьогодні організована робота БТІ, у нас працює державний реєстратор. Обласною ВА буде надана допомога юристами, адвокатами, хоча у нас працює первинна правова допомога, і вона вже працювала по наших населених пунктах для того, щоб зараз під час роботи саме наших донорів з відновлення, люди все ж таки встигли й зробили документи на право власності і також були включені в цю програму», – додала Корнієнко.