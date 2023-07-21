Люди, які зробили ремонт пошкодженого війною житла власним коштом, отримають компенсацію – уряд

Уряд ухвалив зміни до програми «єВідновлення», що дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонт пошкодженого війною житла власним коштом, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми повертаємо життя і повертаємо все, що потрібно людям для нормального життя. Ремонт і відбудова житла – один із центральних процесів. Вже працює програма «єВідновлення», за якою виплачуються цільові кошти саме на ремонти житла», сказав Шмигаль.

Він доручив міністерствам розвитку громад, територій та інфраструктури, а також цифрової трансформації прокомунікувати, як саме виглядатиме механізм компенсації.

«Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати», – сказав прем’єр.

Днями у Мінцифри повідомили, що на сьогодні отримано понад 27 тисяч заяв через «Дію» в рамках держпрограми допомоги у відновленні житла «єВідновлення». Більш ніж 1400 сімей вже отримали виплати на понад 115 мільйонів гривень.