Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Двоє жителів Херсонщини поранені за добу через обстріли з боку Росії – ОВА

Деокуповане село Посад-Покровське на Херсонщині, липень 2023 року (фото ілюстративне)

Двоє жителів Херсонської області зазнали поранення минулої доби через російські обстріли, повідомила обласна військова адміністрація.

«За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні», – йдеться в повідомленні ОВА у телеграмі.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG