Двоє жителів Херсонщини поранені за добу через обстріли з боку Росії – ОВА

Двоє жителів Херсонської області зазнали поранення минулої доби через російські обстріли, повідомила обласна військова адміністрація.

«За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні», – йдеться в повідомленні ОВА у телеграмі.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.