Війська РФ втретє за місяць атакували Зміїний – ОК «Південь»

Російські військові в ніч на 30 липня втретє за цей місяць атакували острів Зміїний, повідомило оперативне командування «Південь».

«Вночі ворог вдався до повітряних атак. Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка», – йдеться повідомленні.

Крім того, військові нагадали, що в ніч на 30 липня зі східного узбережжя Азовського моря загарбники спрямували ударні безпілотники типу Shahed-136 по аграрних підприємствах Херсонщини і Криворізького району Дніпропетровщини.

«Всі чотири безпілотники знищені силами протиповітряної оборони. Уламки впали на територію однієї з агрофірм. Виникла пожежа зернового сховища, яку оперативно загасили. Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали», – повідомили в ОК «Південь».

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що уламки впали в Криворізькому районі.

Невеликий – площею у близько 20 гектарів – острів Зміїний у Чорному морі територіально належить Одеській області. З кінця лютого 2022 року він був окупований російською армією. У липні 2022 року Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив його остаточне звільнення.