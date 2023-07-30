Повітряні сили: РФ вкотре атакувала Україну дронами, їх збили

Росія в ніч на 30 липня вкотре атакувала Україну безпілотниками, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. За повідомленням, удар був завданий із південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА Shahed-136/131.

«Силами і засобами Повітряних сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей… Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ без подробиць повідомили про нічний удар РФ «Шахедами».

«Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних, 33 авіаційних ударів і здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що ймовірність подальших ракетних й авіаційних ударів по всій території України «залишається високою».

Російські війська активізували удари по Україні від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».