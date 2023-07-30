Міноборони Росії заявило про черговий удар безпілотниками по Москві й окупованому Криму – фото

Міністерство оборони Росії заявило про удар безпілотниками по Москві й окупованому Криму. В ударі російське відомство звинуватило українські сили. Київ цю заяву поки не коментував.

Зокрема, за даними Міноборони РФ, один дрон був знищений у повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області.

«Ще два безпілотники були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті», – йдеться в повідомленні.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що «незначно пошкоджені» фасади на двох офісних вежах, жертв і постраждалих немає».

Російське державне агентство ТАСС повідомило, що через атаку безпілотників закривали на вильоти і прибуття аеропорт «Внуково».

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Крім того, російська сторона заявила про «припинену спробу» удару 25 безпілотниками по об’єктах в окупованому Криму.

«Шістнадцять українських БПЛА знищено вогнем засобів ППО. Ще дев’ять – пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря в районі мису Тарханкут», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ заявили, що руйнувань і постраждалих немає.

Раніше цього тижня в Росії двічі заявляли про атаку безпілотників на Москву і Московську область: 24 і 28 липня.

Коментуючи одне з цих повідомлень, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США «загалом» не підтримують атаки на міжнародно визнану територію Росії. Водночас вона зазначила, що війну почала Росія, і вона ж може завершити її «в будь-який момент виводом військ із України».

Попереднього разу про атаку безпілотників по Москві повідомляли 4 липня. Міноборони РФ заявило про знищення п’ятьох безпілотників у Новій Москві та Підмосков’ї. Росія звинуватила Україну в цій атаці.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи тоді удари, заявив, що у ГУР «традиційно не коментують це». «Але так буває. Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

У Криму, починаючи з серпня 2022 року майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для окупованого Криму. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.