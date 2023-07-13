Війська РФ на світанку атакували острів Зміїний – ОК «Південь»

Війська РФ на світанку атакували острів Зміїний – скинули фугасну авіабомбу, повідомляє оперативне командування «Південь».

«На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби», – йдеться у повідомленні.

Також тактичну авіацію війська РФ продовжують застосовувати на Бериславщині, де по селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, додають в ОК «Південь».

Невеликий – площею у близько 20 гектарів – острів Зміїний у Чорному морі територіально належить Одеській області. З кінця лютого 2022 року він був окупований російською армією. У липні 2022 року Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив його остаточне звільнення.