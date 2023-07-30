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Одна цивільна людина загинула, 5 постраждали в Сумах через удар РФ – МВС

Напередодні ввечері обласна військова адміністрація повідомила, що російські військові завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах (фото ілюстративне)

Одна цивільна людина загинула і п’ятеро – зазнали поранень внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах напередодні ввечері – такі попередні дані повідомило Міністерство внутрішніх справ України в ніч на 30 липня.

Напередодні ввечері обласна військова адміністрація повідомила, що російські військові завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах. Даних про постраждалих тобі не було.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

Влада області розглядала евакуацію з прикордонних органів. Як заявив 13 липня мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.

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