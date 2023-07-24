Наєв заявив про поступове посилення ППО на Сумському напрямку

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку, зокрема на Сумщині, повідомили в Командуванні Об’єднаних сил.

«Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо. На даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку. Зокрема, ми додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними і тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряних цілях зокрема і вночі», – сказав він.

За словами Наєва, групи також устатковані прожекторними установками.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

Влада області розглядає евакуацію з прикордонних органів. Як заявив 13 липня мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.