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Одна людина загинула, четверо отримали поранення через обстріл Сумщини

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. На фото: наслідки удару російського дрона в Сумах, 3 липня 2023 року

Російські війська вранці 22 липня обстріляли Сумську область із артилерії, повідомила обласна військова адміністрація.

«Близько десятої години ранку обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади. Було зафіксовано 14 вибухів. Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула і чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

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Поранених госпіталізували. Також постраждали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

Влада області розглядає евакуацію з прикордонних органів. Як заявив 13 липня мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.

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