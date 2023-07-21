Кількість жертв удару на Чернігівщині зросла до двох. На Донеччині через російські обстріли загинули двоє дітей

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що в результаті удару військ РФ по Чернігівщині кількість жертв зросла до двох.

«З-під завалів будинку культури дістали тіло другої жінки», – написав Чаус у Telegram.

Раніше ОВА і Оперативне командування «Північ» повідомляли, що війська РФ завдали ракетного удару по Чернігівщині. Вдень повідомлялося про одну жертву.

Тим часом на Донеччині у селі Дружба Торецької громади через російський обстріл загинули дві дитини і поранень зазнала жінка.

«Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір’я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям. Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – вона доправлена до лікарні», – повідомив у у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.