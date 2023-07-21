Через удар військ РФ по Будинку культури на Чернігівщині загинула жінка – ОВА

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що в результаті удару військ РФ по Чернігівщині загинула жінка.

«Виявлено тіло жінки, працівниці Будинку культури. На місці працює ДСНС», – написав Чаус у Telegram і додав, що розбір завалів триває.

Перед тим Оперативне командування «Північ» повідомило, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого Будинку культури.

Російські війська регулярно атакують прикордонні райони північних областей України, зокрема Чернігівщину.